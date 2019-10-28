СМИ: более 20 человек пострадали в результате землетрясения на северо-западе Китая

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое в понедельник произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По их данным, ущерб был причинен около 2,1 тыс. жилых построек. В то же время местные власти отмечают, что проблем с водо- и электроснабжением, отоплением, а также движением транспорта из-за произошедшего землетрясения не возникло. Местные власти поселкового уезда продолжают оценку последствий.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.