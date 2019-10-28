Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более 20 человек пострадали в результате землетрясения на северо-западе Китая

Ущерб был причинен около 2,1 тыс. жилых построек

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое в понедельник произошло в уезде Сяхэ Ганьнань-Тибетского автономного округа провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай). Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По их данным, ущерб был причинен около 2,1 тыс. жилых построек. В то же время местные власти отмечают, что проблем с водо- и электроснабжением, отоплением, а также движением транспорта из-за произошедшего землетрясения не возникло. Местные власти поселкового уезда продолжают оценку последствий.

Землетрясение ощущалось также в городах Тяньшуй и Ланьчжоу.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 15 октября
Ранее по подозрению в убийстве был задержан замглавы села в Северной Осетии, в настоящее время его освободили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС