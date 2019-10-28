Parisien: магазин меха в центре Парижа ограблен на €500 тыс.

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Магазин меха, расположенный в центре Парижа, сообщил о краже товара на €500 тыс. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien.

По ее данным, преступники проникли в магазин через подвал, проделав дыру в полу. Многие товары были связаны между собой цепочками на замках, однако это не помешало ворам собрать столь внушительный улов.

Владельцы заведения не смогли точно сказать, когда могла быть совершена кража. После закрытия дверей в субботу они вернулись лишь в понедельник утром. Полиция пока не вышла на след преступников.