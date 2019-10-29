СМИ: в Китае при обрушении строящееся здания парковки погибли восемь человек

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Восемь человек погибли, еще двое получили травмы в результате обрушения строящегося здания парковки в городе Гуйяне на юге Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в понедельник в 16:21 по местному времени (11:21 мск). Спасательные работы по извлечению пострадавших из-под образовавшегося завала продолжались в течение порядка 11 часов.

Пострадавшие находятся в больнице. Власти сформировали межведомственную рабочую группу, которая выясняет причины происшествия. Ведется следствие.