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СМИ: в Китае при обрушении строящееся здания парковки погибли восемь человек

Еще двое получили травмы, отмечает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Восемь человек погибли, еще двое получили травмы в результате обрушения строящегося здания парковки в городе Гуйяне на юге Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, ЧП произошло в понедельник в 16:21 по местному времени (11:21 мск). Спасательные работы по извлечению пострадавших из-под образовавшегося завала продолжались в течение порядка 11 часов.

Пострадавшие находятся в больнице. Власти сформировали межведомственную рабочую группу, которая выясняет причины происшествия. Ведется следствие.

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Китай
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