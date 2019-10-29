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В Токио мужчина с ножом попытался ограбить банк

Нападавший был задержан, отмечает японское общественное телевидение

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный ножом, во вторник попытался ограбить банк в одном из центральных районов японской столицы. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что мужчина также держал в руках картонную коробку, в которой, по его утверждениям, находилась бомба. Угрожая взорвать банк, мужчина требовал от его сотрудников наличных денег. Он был задержан прибывшим на место инцидента нарядом полиции, коробка в его руках оказалась пустой. В результате происшествия никто не пострадал.

Теги
Япония
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