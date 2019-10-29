На Хайнане объявили штормовое предупреждение из-за приближения нового тропического циклона

ШАНХАЙ, 29 октября. /ТАСС/. Метеорологическая служба южной китайский провинции Хайнань во вторник объявила штормовое предупреждение в связи со сформировавшейся в юго-восточной части Южно-Китайского моря областью тропической депрессии, которая в ближайшие 24 часа может усилиться до тропического шторма. Находящимся в потенциально опасных районах судам предписано укрыться в портах.

Сейчас тропическая депрессия находится примерно в 365 км к северо-востоку от хайнаньского города Сиша. Скорость ветра в ее пределах достигает 15 м в секунду. Тропическая депрессия, которая может в ближайшие сутки перерасти в 22-й по счету в этом сезоне тропический циклон (с усилением до тропического шторма), движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 км в час и постепенно набирает силу.

Метеорологи прогнозируют ливни и штормовой ветер в части восточных прибрежных районах Хайнаня. Местные власти принимают меры для предотвращения возможных последствий от удара стихии.