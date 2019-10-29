В Подмосковье арестовали мужчину, у которого нашли более 10 кг синтетических наркотиков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские нашли в автомобиле в районе Клина более 10 кг синтетических наркотиков, находившийся в машине мужчина арестован. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин совместно с коллегами из 1-го батальона 1-го полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в автомобиле, припаркованном на автозаправке в деревне Лаврово, задержан 36-летний житель Перми, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств", - рассказала она.

По словам Петровой, в ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли 12 пакетов с веществом светлого цвета. "По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - метилэфедроном, общей массой более 10 кг", - добавила она.

Теперь мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.