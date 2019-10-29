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МЧС Армении получил сигнал о взрывном устройстве в одной из центральных гостиниц Еревана

Гостиница оцеплена по периметру, все сотрудники и постояльцы эвакуированы

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Сигнал о взрывном устройстве в гостинице Hyatt Place в центре Еревана, расположенной рядом с правительственными зданиями, поступил во вторник в Министерство чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба ведомства.

"На место выехали боевые расчеты пожарно-спасательной службы, группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, группа кинологов, отряд саперов управления гражданской обороны при МЧС республики", - говорится в сообщении.

Трансляцию с места события ведут местные новостные порталы. Гостиница оцеплена по периметру, все сотрудники и постояльцы эвакуированы.

Теги
Армения
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