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Осужденный в Москве сторонник запрещенной в России ИГ вербовал боевиков для войны в Сирии

Как сообщили в УФСБ России, Рахматшоев приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который вербовал людей для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"Суд признал Рахматшоева З. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ст. 205.5 УК РФ ("Содействие и организация деятельности террористической организации"), и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

Как установлено судом, Рахматшоев осуществлял на территории Московского региона вербовку лиц, склоняя их к участию в деятельности запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", в том числе выезду в Сирию для участия в боевых действиях.

"В ходе личных бесед с вербуемыми Рахматшоев З. А. осуществлял их психологическую обработку, в ходе которой оправдывал деятельность членов указанной МТО, участвующих в боевых действиях в Сирии и совершающих террористические акты на территории России, демонстрировал видеоролики, пропагандирующие вступление в указанную организацию", - отметили в пресс-службе. Кроме того, Рахматшоев высказывал намерения лично выехать на территорию Сирии в целях обучения рукопашному бою сторонников ИГ и участия в боевых действиях.

Теги
СирияРоссия
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