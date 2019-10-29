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Сербия обратилась к России за помощью в тушении природного пожара

Речь идет о возгорании на горном хребте Стара-Планина на востоке страны

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Cербские спасатели обратилась к российским коллегам с просьбой помочь в тушении пожаров на горном хребте Стара-Планина (восток страны на границе с Болгарией - прим. ТАСС). Об этом сообщил во вторник начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям Сербии Предраг Марич в эфире телеканала TV Pink.

По словам Марича, сербская сторона попросила МЧС РФ отправить на тушение пожаров Ил-76. "Это у них, а может, и в мире лучший самолет для тушения пожаров. Он несет на борту 42 тонны воды, экипаж - 10 человек. Мы ожидаем, что через день или два этот самолет прибудет в Сербию и включится в тушение пожаров с воздуха, что нашим людям значительно облегчит работу", - заявил Марич.

Пожар в горах Стара-Планина, расположенных на территории Болгарии и Сербии, первоначально возник на болгарской территории, а затем распространился и на сербскую часть. По словам Марича, возгорание находится неприступном для автомобилей районе, куда пожарные добираются пешком по 2 часа. Сильное задымление мешает использовать вертолеты. В этой связи единственным шансом остается использование авиации МЧС России.

В настоящий момент в борьбе с огнем участвует с сербской стороны около 340 человек, отметил Марич.

Теги
БолгарияСербия
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