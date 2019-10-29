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Более 15,5 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Ремонтные работы на поврежденном участке тепломагистрали планируется завершить в ночь на 30 октября

КУРСК, 29 октября. /ТАСС/. Более 70 многоквартирных домов, расположенных в центре Курска, а также девять социально-значимых объектов, в том числе поликлиники и детские сады, остались во вторник без горячей воды и отопления в связи с аварией на ветхом участке тепломагистрали, сообщили ТАСС в пресс-службе Курского филиала ПАО "Квадра".

"Наши специалисты приступили к срочному ремонту ветхого участка тепломагистрали по ул. 50 лет Октября", - сказали в пресс-службе, отметив, что подача горячей воды и отопления приостановлена в 72 многоквартирных домах.

По данным ГУ МЧС по Курской области, без отопления и горячей воды остались более 15,5 тыс. человек, почти 4 тыс. из них - дети. Кроме того, подача воды и отопления приостановлена в двух школах, политехническом колледже, Юго-западного государственном университете, двух детских садах и трех поликлиниках.

Ремонтные работы планируется завершить в ночь на 30 октября.

Теги
РоссияКурская область
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