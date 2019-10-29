В Рязанской области арестовали мужчину, виновного в смерти своих детей при пожаре

ТАСС, 29 октября. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности трем детям в результате пожара в жилом доме в селе Сановка Рязанской области заключен под стражу на два месяца. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте следственного управления СК по Рязанской области.

ЧП произошло ночью 27 октября. После пожара были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие непогашенной судимости и другие данные, характеризующие личность подозреваемого, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения оставил непотушенной сигарету, что и стало причиной пожара. При пожаре погибли его дети. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").