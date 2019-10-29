Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина

Ранее он покинул Россию

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который, находясь под подпиской о невыезде, сбежал из России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Следователь мне сообщил, что направил ходатайство в Басманный суд Москвы о заочном аресте Губайдулина. Я попросил его отложить заседание, так как я занят в другом процессе. В настоящий момент материалы о заочном аресте моего подзащитного еще не поступили в суд", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. Это произошло после того, как следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Суд в Гонконге приговорил протестующего к 200 часам работ за осквернение флага КНР
Подсудимый топтал национальный флаг, а позже кинул его в мусорное ведро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС