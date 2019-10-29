СК просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который, находясь под подпиской о невыезде, сбежал из России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Следователь мне сообщил, что направил ходатайство в Басманный суд Москвы о заочном аресте Губайдулина. Я попросил его отложить заседание, так как я занят в другом процессе. В настоящий момент материалы о заочном аресте моего подзащитного еще не поступили в суд", - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. Это произошло после того, как следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.