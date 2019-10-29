Водитель попавшего в ДТП в Кировской области микроавтобуса выполнял перевозки нелегально

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса Ford, допустивший выезд на встречную полосу и столкновение с ВАЗ-2114 в Нолинском районе Кировской области, в результате которого погибли несколько человек, не имел разрешения на пассажирские перевозки на этом транспортном средстве, сообщили во вторник ТАСС в областном министерстве транспорта.

По данным ГИБДД, авария произошла 26 октября в Нолинском районе, в результате происшествия четыре человека погибли, девять пострадали. В ведомстве сообщали, что автобус следовал по маршруту Киров - Вятские Поляны.

"По информации Министерства транспорта Кировской области на транспортное средство - микроавтобус Ford, являющееся участником дорожно-транспортного происшествия в деревне Перевоз Нолинского района 26 октября 2019 года, разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области не выдавалось", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Как пояснил ТАСС директор крупнейшей в регионе компании-перевозчика "Кировпассажиравтотранс" (КПАТ) Денис Пырлог, лицензию на осуществление пассажирских перевозок в направлении Вятских Полян в регионе имеет только КПАТ. "В Вятские Поляны имеет право ездить только один перевозчик - это мы, если микроавтобус шел по маршруту "Вятские Поляны - Киров", значит, это нелегальный перевозчик", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Кировской области ТАСС пояснили, что водитель Ford является индивидуальным предпринимателем, его задержали в рамках уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), решается вопрос об избрании меры пресечения.