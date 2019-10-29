Ярославский детский омбудсмен начал проверку из-за избиения ребенка в детском саду

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку в детском саду Ярославля после того, как в соцсетях появилось видео избиения одного ребенка сверстниками во дворе этого детсада. Об этом Крупин сообщил ТАСС.

Во вторник в соцсетях появилось видео, снятое из окна многоэтажного дома возле детского сада в центре Ярославля. На записи видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.