Ярославский детский омбудсмен начал проверку из-за избиения ребенка в детском саду

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку в детском саду Ярославля после того, как в соцсетях появилось видео избиения одного ребенка сверстниками во дворе этого детсада. Об этом Крупин сообщил ТАСС.
Во вторник в соцсетях появилось видео, снятое из окна многоэтажного дома возле детского сада в центре Ярославля. На записи видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.
"В детском саду произошло ЧП, потому что, когда дети осознанно избивают своего сверстника, а органы управления, воспитатель об этом не знают - это ненормально. Когда родители отдают ребенка в детский сад, они понимают, что за его здоровье и безопасность отвечает администратор сада, мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка", - сказал Крупин.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области, по сообщениям СМИ об избиении ребенка в детском саду сверстниками организована доследственная проверка.