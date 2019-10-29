Защита подозреваемого в организации перестрелки под Ростовом подала жалобу на арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Защита Василия Дакишвили - одного из подозреваемых по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области - подала жалобу на арест, сообщили во вторник ТАСС в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Ранее суд арестовал Дакишвили на два месяца. Следствие подозревает его в организации перестрелки. "Было обжалование, подано адвокатом, рассмотрение в областном суде будет 1 ноября", - сказал собеседник агентства.

22 октября при перестрелке на хуторе пять человек погибли, двое были госпитализированы. По данным полиции, конфликт произошел между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Остальных подозреваемых разыскивают.