Кассационный суд Италии отклонил протест против ареста Александра Коршунова

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Кассационный суд, высшая судебная инстанция Италии, отклонил ходатайство адвокатов сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова о незаконности взятия его под стражу. Об этом ТАСС стало известно во вторник из информированных судебных источников.

Заседание по рассмотрению дела арестованного в Италии по запросу США Коршунова было назначено на 29 октября. Адвокаты добивались признания необоснованным изначального решения апелляционного суда о взятии его под стражу. Параллельно адвокаты добивались изменения меры пресечения, и это ходатайство ранее было отклонено.

Как указывает агентство ANSA, прокуратура высказалась в пользу удовлетворения ходатайства, основанного на том факте, что США не обладают юрисдикцией для преследования за преступления, совершенные в третьих странах, где они таковыми не признаны.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в небольшом городе Марино, под Римом, также по ордеру США. 4 октября об этом сообщил Минюст США.

Предполагается, что американская сторона предоставит документы для экстрадиции Коршунова. В Министерстве юстиции Италии ранее ТАСС отказались комментировать данное дело.