На северо-западе Москвы водитель в ходе конфликта с пешеходом устроил стрельбу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Водитель устроил стрельбу из травматического оружия на северо-западе Москвы в ходе конфликта с пешеходом, на месте происшествия работают полицейские. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"На улице Мневники, у дома 23 произошел конфликт между водителем, который парковался, и пьяным пешеходом. В ходе перепалки водитель выстрелил в пешехода из травматического оружия. Проникающего ранения у пешехода нет, вопрос о госпитализации решается", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.