Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Хищник представлял угрозу для граждан

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"В среду утром в полицию поступило сообщение о том, что медведь забрался на территорию одной из [торговых] баз на улице Вокзальной. На место выехали сотрудники полиции и других правоохранительных органов. В результате хищник был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, так как представлял угрозу для жизни и здоровья граждан", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минприроды, в Забайкалье обитают около 3,1 тыс. бурых медведей, и их число постоянно растет. С началом осени звери стали заходить в населенные пункты края, разорять пасеки, загрызать собак. По оценке ведомства, это происходит из-за плохого урожая грибов и ягод. Прежде всего, хищников привлекают свалки вокруг городов и сел.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Машина загорелась после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы
В результате инцидента частично блокированы две полосы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС