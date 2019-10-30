В Крыму раскрыли сеть подпольных игровых залов с доходом свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следователи СК совместно с полицейскими и сотрудниками УФСБ пресекли в Крыму деятельность сети подпольных игровых залов, работавших под видом букмекерских контор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю установлено, что на территории 11 районов Республики Крым действовали в открытом доступе 14 залов, в которых под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр", - сообщили в СК. Кроме того, в помещениях на улицах Вакуленчука и 4-й Бастионной в Севастополе под видом обучения игре в покер также проводились незаконные азартные игры.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске и поселке Черноморское. В игровых залах, жилых и офисных помещениях изъяты 340 единиц компьютерного оборудования и игровых терминалов, свыше 3 млн рублей и документы. "По предварительной информации, незаконный доход превысил 1 млрд рублей", - сказала Волк.

По данным фактам расследуют несколько уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). В ходе расследования будут установлены причастные к преступлениям.

В новость внесены изменения (12:12 мск) - добавлены подробности.