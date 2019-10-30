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Расследование теракта в метро Петербурга

Обвиняемым в теракте в метро Петербурга продлили арест до 12 февраля

По мнению суда, некоторые фигуранты дела могут скрыться за пределами РФ и продолжить заниматься преступной деятельностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меры пресечения в виде заключения под стражу всем 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, передал корреспондент ТАСС.

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"Суд признает обоснованность ходатайства гособвинения. Несколько фигурантов не имеют постоянного места жительства в РФ, могут скрыться от суда и продолжить заниматься преступной деятельностью. Меру пресечения оставить без изменения, продлив срок содержания под стражей до 12 февраля 2020 года", - сказал судья Андрей Морозов.

Адвокаты подсудимых выступали против удовлетворения данного ходатайства, ссылаясь на невиновность своих подзащитных. На заседании в среду фигурантка дела Шохиста Каримова пожаловалась на затягивание судебного процесса и на ухудшение состояния здоровья.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 24 октября завершил судебное следствие по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Планировалось, что представитель гособвинения Надежда Тихонова начнет выступать в прениях сторон в понедельник, но заседания откладывались по причине неявки адвокатов подсудимых. Кроме того, еще не все защитники успели ознакомиться со всеми материалами уголовного дела (несколько обвиняемых поменяли адвокатов в конце судебного следствия).

Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Ни один из обвиняемых свою вину в рамках судебного следствия не признал.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили, а вторую взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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