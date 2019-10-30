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Супружеская пара задержана за пересылку 15 кг наркотиков в города России

Они расфасовывали наркотические средства в различные бытовые приборы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Супружеская пара из Санкт-Петербурга задержана за пересылку более 15 кг синтетических наркотиков в города России. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу совместно с представителями департамента безопасности макрорегиона "Северо-Запад" "Почта России" задержана супружеская пара, которая подозревается в незаконном сбыте наркотических средств", - сказала она.

По словам Волк, жители Санкт-Петербурга расфасовывали наркотическое средство мефедрон в различные бытовые приборы - мороженицу, сауну для лица, акустические колонки, шейдер для льда, электрический чайник, а затем, сформировав посылки, отправляли их адресатам различными курьерскими службами, работники которых не знали о содержимом бандеролей.

"Посредством почтовой связи ими было переправлено свыше 15 кг запрещенных веществ в города Дальневосточного, Южного, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов РФ", - добавила она.

Возбуждены 15 уголовных дел по п. "г" ч. 4 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Россия
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