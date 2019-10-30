Причиной взрыва газа в кафе Улан-Удэ могли стать нарушения при эксплуатации оборудования

"Предварительная причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Работники кафе не были обучены действиям при утечке газа. Руководство организации не проводило инструктажи среди персонала по правилам работы с газобаллонным оборудованием", - говорится в сообщении.

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Работники "Этно кафе" (сеть кафе "Владд") в Улан-Удэ, где 26 октября произошел взрыв газового баллона и пожар, не были обучены действиям при утечке газа. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по Бурятии.

Взрыв газового баллона с последующим пожаром произошел утром 26 октября. В заведении в это время находился только персонал. Пострадали 12 человек, 5 из них были госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

После этого ЧП во всех кафе, закусочных и столовых в Улан-Удэ начались профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных происшествий. Таких заведений общественного питания в столице Бурятии около 500. Сотрудники Госпожнадзора, Ростехнадзора и местной администрациив первую очередь проверяют те из них, которые расположены в многоквартирных домах.

По данным ГУ МЧС России по Бурятии, с начала 2019 года в регионе из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования зарегистрировано пять пожаров, один человек погиб.

31 октября в центре Улан-Удэ, на площади Советов, состоится профилактическая акция "Безопасная эксплуатация газового оборудования". Специалисты, в том числе сотрудники ГУ МЧС, будут разъяснять жителям требования правил противопожарного режима при эксплуатации газового оборудования. "Людям расскажут об опасностях, возникающих в ходе тушения пожаров в жилых домах и на объектах, использующих газовое оборудование. Будет выставлены техника и представлена фотовыставка таких случаев, в акции примут участие студенты и дружины юных пожарных", - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.