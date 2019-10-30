В Иркутской области горит цех по переработке древесины

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Цех по переработке древесины загорелся в Братске в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:42 мск произошел пожар в цехе глубокой переработки древесины по адресу: Братск, ул. Стройиндустрии, 14а", - сообщили в министерстве.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горел второй этаж и кровля цеха на площади 200 кв. м и существовала угроза распространения на склад готовой продукции. "В 16:37 мск пожар был локализован на площади 1000 кв. м", - отметили в ведомстве. Из цеха самостоятельно эвакуировались 10 человек, пострадавших нет.