СМИ: неизвестные открыли огонь по гостям детского праздника в Мехико

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще 10 получили ранения при нападении неизвестных преступников в районе Истапалапа в Мехико. Об этом сообщила в среду газета El Universal.

По ее данным, бандиты открыли огонь по гостям детского праздника, после чего скрылись.

В числе пострадавших оказались четверо детей, один из них получил ранение в голову. Все они были доставлены в городские больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. Власти приступили к расследованию обстоятельств нападения.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум 17 сентября заявила, что новая администрация города за девять месяцев работы смогла добиться снижения числа умышленных убийств на 34%. В то же время она признала, что для улучшения ситуации в сфере безопасности еще очень многое предстоит сделать.