СК заявил, что участник акции 27 июля Новиков признал вину в нападении на полицейского

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Павел Новиков признал вину в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы, где в среду решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

"Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал", - сказал представитель СК.

Следственный комитет просит районный суд арестовать 32-летнего Павла Новикова на два месяца - до 29 декабря. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Сам обвиняемый заявил, что вину не признает и подписал документы под давлением. "Я был абсолютно не готов, меня подорвали в семь утра, я в шоке, потом ночь провел в изоляторе, у меня не было доступа к защите с момента задержания. Вину я не признаю", - подчеркнул Новиков.

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий, заявили ранее в СК. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского-кинолога по шлему предметом, похожим на бутылку. В ведомстве отметили, что следствие продолжает детальное исследование всех видео и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.