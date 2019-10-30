СМИ: древний замок на юге Японии практически полностью сгорел в результате пожара

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Замок Сюри, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, практически полностью сгорел в результате крупного пожара, который произошел на юге Японии в ночь со среды на четверг. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Пожар вспыхнул в замке, расположенном в городе Наха (самая южная префектура Окинава), в середине ночи, в его ликвидации принимали участие более 20 пожарных расчетов. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Местная полиция расследует причины возгорания.

Замок Сюри был построен в XIV веке. В 2000 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.