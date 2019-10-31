Неизвестный похитил ювелирные изделия у безработного в Москве на сумму 4 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Злоумышленник похитил у безработного на юго-западе Москвы ювелирные изделия на 4 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратился безработный 1983 года рождения и сообщил, что его обокрали. Преступление было совершено по месту жительства потерпевшего на ул. Введенского, д. 32. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что злоумышленник, находясь на лестничной площадке пятого этажа указанного жилого дома, неустановленным способом украл ювелирные изделия, принадлежащие заявителю",- сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).