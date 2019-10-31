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На трассе в Башкирии перевернулся автобус

Водитель не справился с управлением
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса на трассе в Башкирии. Они направлены в Бирскую районную больницу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"На автодороге "Уфа - Бирск - Янаул", вблизи села Чураево Мишкинского района произошло ДТП с участием микроавтобуса. Установлено, что в автомобиле "FordTransit" находилось 8 человек, в том числе водитель. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля набок. По предварительным данным, пострадали 5 человек, каретами скорой медицинской помощи доставляются в центральную районную больницу Бирского района", - говорится в распространенном сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы управления ГИБДД по Башкирии, в результате аварии 6 человек.

По данным МЧС, движение на участке дороги не затруднено.

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