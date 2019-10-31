Суд в Крыму приговорил к двум годам колонии военнослужащего за ранение полицейского

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего в звании прапорщика Евгения Чапурина за нанесение ранения полицейскому. Об этом сообщил журналистам представитель военного следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов.

"Крымский гарнизонный военный суд признал Чапурина виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, и назначил наказание виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что инцидент произошел 23 сентября 2018 года в Керчи. Чапурин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес старшему сержанту полиции осколком разбитой бутылки удар в руку. Полицейский получил резаную рану левой кисти с частичным повреждением сухожилия пальца. Это травма квалифицируется как вред здоровью человека средней тяжести.