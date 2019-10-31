Защита подозреваемого в хищении данных клиентов российских банков обжаловала его арест

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Адвокат подозреваемого в хищении персональных данных клиентов российских банков Антона Бутурлакина подал апелляционную жалобу на избрание меры пресечения его подзащитному в виде ареста.

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"Апелляционная жалоба подана. В ней мы просим отменить решение суда [избрание меры пресечения в виде содержания под стражей] и назначить ему домашний арест", - сообщил в четверг ТАСС адвокат арестованного Алан Таланин.

Полиция 24 октября задержала сотрудника компании "Национальная служба взыскания" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка. В его отношении возбуждено уголовное дело за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Центральный районный суд Волгограда 25 октября арестовал его на два месяца.

По данным следователя, установлен пока только один эпизод, но не исключено, что их может быть больше. За эту услугу подозреваемый, как полагает следствие, получил вознаграждение в 40 тыс. рублей. В НСВ сообщили ранее, что подозреваемый будет уволен.