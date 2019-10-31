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В Москве из квартиры сотрудницы депстроя украли имущество почти на 6 млн рублей

Инцидент произошел в Малом Краснопрудном тупике

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестные украли из квартиры в центре Москвы имущество почти на 6 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"30 октября в 17:30 мск поступило сообщение от гражданки 1980 года рождения о краже в квартире, расположенной в Малом Краснопрудном тупике. Полицейские установили, что в период с октября 2018 года по июль 2019 года неизвестные, находясь в квартире по данному адресу, путем свободного доступа совершили кражу имущества, принадлежащего гражданке. Материальный ущерб она оценила в 5 млн 825 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о начальнице одного из отделов департамента строительства Москвы.

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