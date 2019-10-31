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СМИ: Россия экстрадировала в Израиль двоих подозреваемых в убийстве

Согласно информации The Jerusalem Post, после совершения преступления они направились на Украину, а через полгода перебрались в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Россия экстрадировала в четверг в Израиль двух граждан еврейского государства в возрасте 16 и 18 лет, которые подозреваются в убийстве 20-летнего Адиэля Торати в городе Петах-Тиква близ Тель-Авива в январе 2019 года. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, подозреваемые покинули Израиль сразу после смерти Торати. В ходе расследования израильской полицией было установлено, что они вылетели в украинский город Умань, а через полгода перебрались в Россию.

На территории РФ оба подозреваемых были задержаны и находились под стражей до момента экстрадиции в Израиль по запросу властей еврейского государства, указывает The Jerusalem Post.

Теги
РоссияИзраиль
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