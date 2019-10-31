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Житель Брянска распылил газ из баллончика в лицо полицейскому, поймавшему его на краже

Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Житель Брянска распылил газ из баллончика в лицо полицейского, пытавшегося его задержать за кражу металлолома. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Подозреваемый в ходе задержания в связи с совершением хищения лома черного металла из полувагона грузового поезда сообщением Брянск - Гомель распылил в область лица сотруднику полиции содержимое аэрозольного баллончика, тем самым причинив ему химический ожог роговиц глаз", - сказала Марковская.

По ее словам, инцидент произошел еще 8 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), обвинение ему пока не предъявлено. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Теги
РоссияБрянская область
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