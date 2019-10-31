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Экс-глава тамбовского Госжилнадзора получил четыре года колонии за взятки

За последние четыре года Сергей Захарцев незаконно получил около 700 тыс. рублей

ТАМБОВ, 31 октября. /ТАСС/. Экс-глава Госжилнадзора Тамбовской области Сергей Захарцев, задержанный в январе этого года по подозрению во взяточничестве, по решению суда получил четыре года колонии строго режима. Об этом в четверг ТАСС сообщила старший помощник руководителя СК по региону Елена Кярсна.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права в течение четырех лет занимать определенные должности", - сказала Кярсна.

По данным судебного решения, с июля 2016 года в течение двух лет Захарцев получал от руководителя подконтрольного юридического лица денежные средства в качестве взятки за общее покровительство деятельности данной организации. Всего им было получено около 700 тыс. рублей. На период следствия фигурант уголовного дела находился под домашним арестом.

Теги
РоссияТамбовская область
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