Одного человека госпитализировали после драки со стрельбой в Красногорске

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел между четырьмя мужчинами в Красногорске, в результате один человек был доставлен в медицинское учреждение. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

30 октября в дежурную часть Красногорска поступило сообщение о том, что в микрорайоне Опалиха между мужчинами происходит драка. "В ходе проверки было установлено, что у стоянки возле шиномонтажа между двумя гражданами ближнего зарубежья и мужчинами 1983 и 1984 года на бытовой почве произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников начал наносить удары битой своему оппоненту. Тогда мужчина 1983 года применил имеющийся на законных основаниях травматический пистолет и выстрелил в гражданина ближнего зарубежья, нападавшего на него", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в результате все участники конфликта получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Личности всех установлены. Один гражданин ближнего зарубежья, который наносил удары битой, задержан. "Один из граждан госпитализирован", - добавили в главке.