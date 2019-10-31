Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На востоке Москвы горит склад с резиной

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Здание склада с резиной горит на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит двухэтажное складское помещение по адресу: Электродная улица, 8, строение 14", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 150 кв. м. 

"Площадь пожара в двухэтажном складском помещении на Электродной улице в Москве составляет 150 кв. метров", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, из центральных ворот склада произошел выброс пламени. Спасатели отведены на безопасное расстояние. По предварительным данным, людей в здании нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в 15:12 мск. "В отдельно стоящем складском здании по адресу: ул. Электродная, д. 8, соор. 14, происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 кв. метров", - сказали в главке. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (16:11 мск) — добавлены данные ГУ МЧС по Москве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина ранее не был судим
Подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС