На востоке Москвы горит склад с резиной

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Здание склада с резиной горит на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит двухэтажное складское помещение по адресу: Электродная улица, 8, строение 14", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 150 кв. м.

"Площадь пожара в двухэтажном складском помещении на Электродной улице в Москве составляет 150 кв. метров", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, из центральных ворот склада произошел выброс пламени. Спасатели отведены на безопасное расстояние. По предварительным данным, людей в здании нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в 15:12 мск. "В отдельно стоящем складском здании по адресу: ул. Электродная, д. 8, соор. 14, происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 150 кв. метров", - сказали в главке. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (16:11 мск) — добавлены данные ГУ МЧС по Москве.