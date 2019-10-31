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Вице-премьер Северной Осетии подозревается в халатности при покупке квартир для сирот

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства республики Северная Осетия подозревается в халатности при приобретении жилья для детей-сирот. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"Иристонским межрайонным следственным отделом по Владикавказу следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия - Алания в отношении заместителя председателя правительства республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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