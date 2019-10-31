СК возбудил дело против экс-главы тамбовского агентства по ипотечному кредитованию

ТАМБОВ, 31 октября. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя АИЖК Тамбовской области и депутата Тамбовской облдумы Михаила Шубина за превышение должностных полномочий. Об этом в четверг сообщается на сайте СК по региону.

"Руководителем следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области" ("АИЖК"), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, в 2014 году между АИЖК и строительной компанией были заключены договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в Тамбове. В конце 2016 года фирма-подрядчик сообщила о невозможности завершить строительство, при этом размер задолженности перед АО "АИЖК" на тот момент составлял порядка 150 млн рублей. Вместо того, чтобы начать процедуру взыскания задолженности с компании, Шубин без одобрения совета директоров заключил несколько сделок о переводе долга на подконтрольное ему юридическое лицо с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, что повлекло за собой невозможность взыскать многомиллионный долг с первоначальной фирмы-подрядчика.

По данным СК, преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России. "Подозреваемый не задерживался", - уточнили ТАСС в СК.

Михаил Шубин возглавлял АИЖК на протяжении последних четырех лет. В мае текущего года он покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Сейчас агентством руководит Александр Ельцов. Шубин является депутатом тамбовской областной думы, входит в состав думского комитета по законодательству.