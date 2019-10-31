В ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане погиб один человек

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и пять пострадали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"Сегодня вечером, примерно в 21:00 мск на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кумторкалинского района вблизи села Коркмаскала столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек", - сказал представитель МВД.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции МВД по Дагестану, обстоятельства происшествия уточняются.