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В ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане погиб один человек

По предварительной информации, еще пять человек пострадали

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и пять пострадали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"Сегодня вечером, примерно в 21:00 мск на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кумторкалинского района вблизи села Коркмаскала столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один и пострадали пять человек", - сказал представитель МВД.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции МВД по Дагестану, обстоятельства происшествия уточняются.

Теги
РоссияДагестан
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