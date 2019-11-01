Верховный суд утвердил приговор омским нацистам, осужденным за грабежи и нападения

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении четырех жителей Омской области, которые на национальной почве объединились в банду, грабили и избивали людей, сообщается в пятницу на сайте СУ СК РФ по Омской области. Трое членов группировки ранее были осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет, один член банды, обвиняемый только в грабеже, был освобожден от наказания.

"Верховный суд России признал законным и оставил в силе приговор по уголовному делу банды нацистов. Преступления были пресечены в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудников омских УФСБ и УМВД. В апреле Омский областной суд признал виновными в инкриминируемых следствием тяжких и особо тяжких преступлениях Никиту Федоненко, Александра Безбородова Александра Ланбина и соучастницу Регину Микуличеву", - говорится в сообщении.

Как установил суд, трое молодых людей создали экстремистское сообщество, члены которого придерживались расистской идеологии. В 2016 преступники стали патрулировали улицы с ножами, пневматическими винтовками и пистолетами, газовыми баллончиками и кастетами, нападать и избивать лиц неславянской внешности. Позднее к ним присоединилась 17-летняя Микуличева, которая через интернет назначала мужчинам свидания в уединенных местах, где на них нападали преступники. Так были избиты и ограблены шесть человек, один из которых погиб.

Омский областной суд в апреле этого года признал членов банды, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, виновными в экстремизме по национальному признаку, грабеже, убийстве, совершенному организованной группой, и умышленном причинении вреда здоровью с применением предметом в качестве оружия из расовой ненависти. Организатор банды Федоненко был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Безбородов - к 16 годам, Микуличева - к 6 годам колонии общего режима. Ланбин, который обвинялся только в совершении грабежей, был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности преступления.