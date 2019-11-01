В Подмосковье арестовали мужчину, подозреваемого в сбыте 20 кг наркотиков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Наро-Фоминском городском округе Московской области мужчину, подозреваемого в сбыте более 20 кг синтетических наркотиков, ему избрали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщила в пятницу ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу при силовой поддержке бойцов специального назначения "Гром" в результате оперативно-разыскных мероприятий в лестном массиве вблизи деревне Мачихино задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств", - сказала она.

По словам Петровой, у злоумышленника в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 20 пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета. Было установлено, что это синтетические наркотики - так называемая "соль" массой более 20 кг. Мужчина пояснил, что приобрел данное вещество с целью последующего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранта дела заключили под стражу.