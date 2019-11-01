Вертолет Южной Кореи разбился в Японском море

ТАСС, 1 ноября. Семь человек числятся пропавшими без вести после крушения южнокорейского противопожарного вертолета в Японском море неподалеку от островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap.

По его информации, вертолет EC225 производства компании Airbus потерпел крушение ночью 31 октября, на его борту находились пять спасателей и два гражданина Южной Кореи. В поисково-спасательной операции задействованы несколько десятков морских судов и вертолетов.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отдал распоряжение провести проверку исправности вертолетов этой модели. "Президент приказал немедленно провести проверку всех вертолетов того же типа и до ее окончания воздержаться от их эксплуатации", - сообщила журналистам на брифинге официальный представитель главы государства.

Острова Токто являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства.