Уголовное дело завели после разбойного нападения на водителя на МКАД

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после разбойного нападения со стрельбой на водителя машины на 29-м километре МКАД и хищения из салона его автомобиля 6,5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере" - прим. ТАСС), - сообщили в главке.

В службу "02" накануне вечером поступило сообщение о разбойном нападении на внутренней стороне 29-го километра МКАД. Как установила полиция, в 17:40 неизвестные на двух машинах совершили преднамеренное ДТП с автомобилем Toyota Corolla. Затем двое неизвестных подошли к этой машине, один из них из травматического пистолета выстрелил два раза в сторону водителя, после чего они разбили стекла машины, забрали из салона сумку с 6,5 млн рублей и скрылись на машине.

Для розыска и задержания правонарушителей был введен план "Перехват", в результате которого машина злоумышленников была обнаружена брошенной. Пострадавшему оказана медицинская помощь.