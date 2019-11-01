В Подмосковье горит склад с древесиной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что площадь пожара составляет 1500 кв. метров.

"В 08:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Чехов, улица Комсомольская, владение 3, промзона. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение в одноэтажном металлическом ангаре (деревообработка) на площади 1600 кв. метров", - сообщили в министерстве.

Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время к ликвидации пожара привлечено около 50 человек и 13 единиц техники.

В новость были внесены изменения (10:17 мск) — добавлены новые данные о ранге сложности пожара.