Следователи возбудили дело против псковского депутата за превышение полномочий

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяны Михайловой. Она также является депутатом регионального парламента. Михайлова подозревается в незаконной выплате премии своему мужу, который является директором лечебно-профилактического санатория "Хилово", подведомственного облсовпрофу. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Псковской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году Михайлова использовала свои полномочия "вопреки интересам псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения "Санаторий "Хилово".

"Михайлова использовала свои полномочия не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда, принимая решение о премировании своего супруга - директора ЛПУ. В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время следователи допрашивают Михайлову в качестве подозреваемой. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении лидера псковских профсоюзов. В сентябре в отношении Михайловой было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении чужого имущества на сумму 200 тыс. рублей.

В середине октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Псковском областном совете профессиональных союзов и изъяли все документы организации за последние 9 лет. Тогда в комментарии ТАСС Михайлова пояснила, что обыски и изъятие документов проводили "сотрудники Следственного комитета" в рамках уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности облсовпрофа, которое было возбуждено 1 июля 2019 года в отношении неопределенного круга лиц по факту незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По словам Михайловой, тогда организацию обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории.