Дело участника несогласованной акции 27 июля в Москве Егора Жукова передали в прокуратуру

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расследование дела участника несогласованной акции 27 июля в Москве Егора Жукова завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Расследование завершено. Хотя суд нас ограничил в сроках ознакомления с делом, но мы успели с ним ознакомиться. Сейчас оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал защитник.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на YouTube-канале Жукова. Вину он не признает.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.