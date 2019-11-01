Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело участника несогласованной акции 27 июля в Москве Егора Жукова передали в прокуратуру

Адвокат Жукова сообщил, что сторона защиты успела ознакомиться с делом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расследование дела участника несогласованной акции 27 июля в Москве Егора Жукова завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Расследование завершено. Хотя суд нас ограничил в сроках ознакомления с делом, но мы успели с ним ознакомиться. Сейчас оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал защитник.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на YouTube-канале Жукова. Вину он не признает.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Следователи возбудили дело о вымогательстве в отношении подростков в Калмыкии
Двое подростков требовали от сверстников ежемесячно переводить им на телефон 300 и 500 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС