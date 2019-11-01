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В Подмосковье задержали подозреваемую в краже ювелирных украшений у пенсионерки

70-летняя приезжая украла у пожилой женщины более 3,5 млн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области подозреваемую в краже ювелирных украшений и денег на общую сумму более 3,5 млн рублей из квартиры пожилой женщины. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 80-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Лухмановской улице. По словам потерпевшей, она обнаружила пропажу из квартиры денежных средств и ювелирных изделий. Материальный ущерб составил более 3,5 млн рублей", - сообщили в главке.

По данным пресс-службы, подозреваемая задержана в Московской области, ею оказалась 70-летняя приезжая. "Установлено, что злоумышленница, увидев пожилую женщину на улице, подошла к ней и сообщила, что на ней порча. Вместе с пенсионеркой незнакомка прошла в ее квартиру, пообещав снять порчу. Пока хозяйка находилась в другой комнате, гостья похитила ее деньги и украшения, после чего скрылась. Похищенным задержанная воспользовалась по своему усмотрению", - пояснили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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