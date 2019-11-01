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Экс-полпред главы Ставрополья приговорен к четырем годам колонии

Андрея Уткина обвиняют в мошенничестве

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя в пятницу приговорил к четырем годам колонии экс-полпреда губернатора Ставропольского края Андрея Уткина, обвиняемого в мошенничестве. Отбывать наказание Уткин будет в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 800 тыс. рублей", - огласил приговор судья.

Уткин обвинялся в совершении преступлений по ст. 30 УК РФ (Приготовление к совершению преступления) и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В суде установлено, что Уткин участвовал в действиях организованной группы для хищения средств граждан. Экс-чиновник узнал, что в отношении жителя региона возбуждены уголовные дела и вместе с еще двумя подозреваемыми начал требовать у него 5,5 млн рублей якобы для передачи взятки правоохранителям за прекращение уголовного преследования.

Уткин был арестован в декабре 2017 года. Расследование дела в отношении двух других фигурантов выделено в отдельное производство.

Полпред губернатора курировал восточные территории края с 2014 года, в 2016 году он покинул этот пост.

Теги
РоссияСтавропольский край
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