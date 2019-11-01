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Обезглавленного мужчину обнаружили в лесу Воронежа

Тело находилось на водительском кресле автомобиля и было пристегнуто ремнем безопасности

ТАСС, 1 ноября. Следственное управление СК по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Его обезглавленное тело находилось на водительском кресле автомобиля и было пристегнуто ремнем безопасности.

"По факту смерти мужчины 1966 года рождения, тело которого обнаружено в машине в лесополосе на территории Железнодорожного района города Воронежа, следователи проводят доследственную проверку", - сказала собеседница агентства.

Мужчину обнаружили в лесополосе на улице Куйбышева. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги
РоссияВоронежская область
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