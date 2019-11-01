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СМИ: около 170 тысяч жителей Канады остались без света из-за непогоды

Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не уточняются

ОТТАВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 170 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за проливных дождей и штормового ветра, обрушившегося в ночь с четверга на пятницу на восточные провинции Квебек и Онтарио в Канаде. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CBC.

Порывы ветра достигали 110 км/ч (30 м/с), в результате повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что привело к массовым обрывам линий электропередачи. Кроме того, в южной и западной частях Квебека выпало 80-100 мм осадков в виде дождя (более трети месячной нормы), что местами привело к подтоплениям в ряде населенных пунктов. О пострадавших не сообщается.

В ряде городов этой провинции, в том числе и в Монреале, без света остаются 137 тыс. жилых домов, школ, магазинов и госучреждений. В восточной части Онтарио отрезанными от электроснабжения оказались свыше 32 тыс. потребителей, в частности, в крупном городе Кингстон.

По словам представителей энергосетевых компаний двух регионов, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, сроки завершения работ не уточняются.

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